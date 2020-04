Speciale difesa: Nord Macedonia, Consiglio nazionale decide giovedì su proroga dello stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale per la sicurezza della Macedonia del Nord si riunirà giovedì per decidere un eventuale prolungamento dello stato d'emergenza. Lo ha reso noto oggi il presidente macedone, Stevo Pendarovski, secondo quanto riferisce la stampa locale. Lo stato d'emergenza verrebbe prolungato di 30 giorni, ha precisato Pendarovski, per combattere l'emergenza coronavirus. Lo scorso 18 marzo Pendarovski ha firmato il provvedimento per l'introduzione per la prima volta dello stato d'emergenza nel paese a causa del coronavirus. Lo stato d'emergenza ha una durata di 30 giorni in tutto il territorio nazionale. "Questa decisione è per la tutela della salute dei cittadini. Le elezioni dovranno essere rinviate e tutte le analisi e i dibattiti dovrebbero essere messi da parte",ha detto allora Pendarovski in conferenza stampa. Pendarovski ha poi fatto un appello ai cittadini macedoni che si trovano all'estero, affinché si astengano dal fare ritorno per il momento nella Macedonia del Nord. (Mas)