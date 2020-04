Speciale difesa: Afghanistan, governo invita talebani a cessate il fuoco per contenere diffusione coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'esplosione del coronavirus in Afghanistan, il governo ha nuovamente invitato i talebani a ridurre la violenza e mantenere il cessate il fuoco per prevenire la diffusione del virus nel paese. Secondo quanto si legge in una nota rilasciata dal ministero degli Affari esteri, l'Afghanistan ha accolto con favore la decisione dell'Arabia Saudita di mantenere il cessate il fuoco nello Yemen e ha invitato i talebani a fare lo stesso. "Il governo afghano invita i talebani ad aiutare le famiglie colpite dal coronavirus e fornire loro aiuti umanitari e rinunciare al conflitto”, si legge nella nota del ministero degli Affari esteri. In precedenza, la delegazione dell'Unione europea (Ue) aveva chiesto l'immediata attuazione di un cessate il fuoco umanitario a livello nazionale in Afghanistan, in linea con l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per un cessate il fuoco globale a causa del virus. “La pandemia di Covid-19 sta minacciando tutti gli afgani, donne e uomini, giovani e anziani”, ha affermato nei giorni scorsi l'Unione europea in un messaggio dei capi missione dell'Ue a Kabul. “Man mano che l'epidemia cresce nei prossimi giorni e settimane, sono necessarie forti misure di sicurezza per proteggere le vite a rischio. I continui combattimenti renderebbero molto difficile contenere la malattia, fornire assistenza medica e distribuire aiuti internazionali ", si legge nel messaggio. Dopo l’accordo firmato a Doha con gli Stati Uniti lo scorso 29 febbraio i talebani hanno interrotto i loro attacchi contro le forze straniere, ma hanno gradualmente aumentato quelli contro le forze di sicurezza afgane, nonostante diversi avvertimenti da parte del governo. In totale in Afghanistan sono stati registrati 23 morti per coronavirus a fronte di 413 contagi accertati.(Res)