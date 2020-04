India: agricoltura, stagione monsonica potrebbe iniziare prima ed essere più piovosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monsone potrebbe raggiungere l’India in lieve anticipo quest’anno, il 31 maggio invece del primo giugno, e portare precipitazioni più abbondanti del solito. Lo prevede la compagnia privata The Weather Company, del gruppo Ibm. A giorni saranno pubblicate le previsioni del Dipartimento meteorologico dell’India (Imd), la più importante agenzia pubblica nazionale del settore. Quest’anno sono attese con particolare attenzione dai coltivatori, soprattutto di riso, grano, canna da zucchero e semi oleosi, a causa delle interruzioni nella catena di approvvigionamento dovute alla pandemia di coronavirus e alle misure di contenimento: anche nel paese asiatico dal 25 marzo è entrato in vigore il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, previsto fino al 3 maggio. (segue) (Inn)