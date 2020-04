Coronavirus: Fasano (FI), consentire a balneatori di programmare stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre i medici continuano a lottare negli ospedali per sconfiggere il coronavirus, è necessario che governo e Regioni valutino le misure da adottare per la fase 2. Occorrono linee guida chiare per permettere la graduale ripartenza". Lo ha detto il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano che lancia un appello anche per il settore della balneazione: "Nella nostra città e nella nostra provincia sono tantissime le famiglie che vivono attraverso la risorsa mare. È ineludibile dargli la possibilità almeno di programmare la prossima stagione. Ripeto, con linee guida chiare e con tutte le cautele del caso, si consenta di effettuare i primi lavori di manutenzione che le Regioni Liguria e Abruzzo hanno già previsto con apposite ordinanze". Fasano, ha aggiunto: "è necessario consentire la riapertura delle attività economiche, in maniera particolare quelle della ristorazione, permettendo di effettuare le consegne a domicilio, naturalmente verificando il rispetto di tutte le norme di sicurezza. In tal senso condivido e sottoscrivo l'appello lanciato da Confcommercio per consentire anche ai ristoratori campani di effettuare quello che avviene in tutte le altre regioni d'Italia. Sicurezza e prevenzione innanzitutto ma anche soldi in tasca per cominciare a vivere la quotidianità".(Ren)