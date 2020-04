Roma: Baglio (Pd) su Farmacap, in emergenza farmacie sono presidio sanitario essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza sanitaria, come è ovvio, renderà sempre di più le farmacie un presidio molto prezioso per i nostri territori, da qui ai prossimi mesi". Così in un post su Facebook la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. "Anche per questo la seduta di oggi delle commissioni Bilancio e Sociale, su Farmacap, avrebbe dovuto essere spesa bene. Sull'azienda, come per tanti altri campi, continuiamo ad assistere agli stanchi annunci a cui abbiamo assistito in questi anni, da parte della giunta Raggi: ci dicono che rimarrà pubblica, ma non c'è nessun atto conseguente a questa dichiarazione. Da quando hanno iniziato ad amministrare la città - ovvero quattro anni - hanno già nominato due commissari e due direttori generali, e hanno annunciato una due diligence per i bilanci dal 2013 al 2016, ma nessun provvedimento è stato portato a termine. Siamo ancora in attesa dell'approvazione dei bilanci fino al 2019, e del piano economico-finanziario con cui rilanciare l'azienda - ha continuato Baglio -. Al disastro gestionale, tipico di questi anni grillini, si sono aggiunti i problemi della fase di emergenza: sebbene i vertici aziendali avessero dato indicazioni per la riapertura dei presidi farmaceutici, alcuni farmacisti hanno potuto continuare a lavorare, ma a battenti chiusi (come si fa di solito nelle farmacie notturne) per mancanza di dispositivi di protezione adeguati, come ad esempio le mascherine. Invece di aprire un dialogo con i lavoratori, per comprendere quali fossero i problemi e tentare di risolvere, l'azienda ha preferito inviare a quei farmacisti un richiamo scritto. Roma non ha bisogno di un'azienda che, per prima, dimostra di non avere a cuore la salute dei suoi lavoratori e dei cittadini: abbiamo tutti bisogno, però, di un'azienda che sappia ascoltare i professionisti che ne fanno parte, sappia valorizzarli, sappia tutelare loro e l'utenza, e possa, soprattutto, rispondere in questo periodo straordinario per tutti", conclude la consigliera.(Rer)