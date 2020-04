Governo: Di Maio, nostro dovere è difendere tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prodotti e aziende italiane, lavoratori e imprenditori, “abbiamo il dovere di difendere tutti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Questo si aspettano da noi i cittadini italiani ed è quello che bisogna fare, con rapidità e senza troppa burocrazia”, ha dichiarato il ministro. “Stiamo lavorando per offrire strumenti concreti che siano in grado di far decollare nuovamente l’export. In questo modo mettiamo in sicurezza posti di lavoro e diamo ossigeno alle nostre imprese”, ha osservato. “Ne stiamo discutendo da questa mattina al ministero degli Affari esteri attraverso i tavoli organizzati con le confederazioni e associazioni di tutto il mondo dell’industria italiana. La tutela del nostro Made in Italy è una battaglia cruciale per il rilancio del Paese. Difendiamo la nostra terra e la nostra tradizione”, ha concluso il ministro.(Res)