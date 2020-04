Tunisia: coronavirus, a breve nuovi voli per il rimpatrio dei tunisini bloccati all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo programma per il rimpatrio dei tunisini bloccati all'estero dall’epidemia di coronavirus sarà annunciato presto. Lo ha annunciato il direttore delle comunicazioni del ministero degli Affari esteri della Tunisia, Bouraoui Limam, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Tap”. "Sarà data priorità alle categorie di persone vulnerabili e i voli saranno programmati principalmente in Africa, Turchia e paesi del Golfo", ha aggiunto Limam. Le rappresentanze diplomatiche tunisine all'estero, in collaborazione con la società civile, stanno compiendo “notevoli sforzi per aiutare i membri della comunità tunisina nei loro paesi di residenza, come gli studenti e i disoccupati”, ha detto ancora il portavoce. La compagnia aerea nazionale TunisAir “ha adottato le misure necessarie per consentire ai tunisini di effettuare prenotazioni”, ha detto ancora Limam. Un incontro al riguardo è stato presieduto ieri dal ministro degli Affari esteri, Noureddine Erray, alla presenza dei funzionari dei dicasteri di interni, trasporti e logistica, turismo, istruzione superiore e ricerca scientifica. La riunione si è concentrata proprio sulla revisione delle complicate operazioni di rimpatrio dei tunisini bloccati all'estero. (Tut)