Credito: Abi, a febbraio sofferenze nette -22,8 per cento rispetto ad un anno fa

- L'Associazione bancaria italia (Abi) comunica, nel suo report mensile di aprile, che "le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a febbraio 2020 sono 25,9 miliardi di euro, in calo rispetto ai 33,6 miliardi di febbraio 2019 (-7,7 miliardi, pari a -22,8 per cento) e ai 54,5 miliardi di febbraio 2018 (-28,6 miliardi, pari a -52,4 per cento). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di circa 63 miliardi (pari a -70,8 per cento). Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali - prosegue l'Abi - è dell’1,53 per cento a febbraio 2020 (era 1,95 per cento a febbraio 2019, 3,16 per cento a febbraio 2018 e 4,89 per cento a novembre 2015)". (Com)