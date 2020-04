Messico: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 6 per cento nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria è d'altro solo l'ultima delle tormentante vicende che hanno minato la crescita economica della regione negli ultimi dodici mesi: basti pensare alle tensioni sociali e politiche che lo scorso autunno hanno tenuto per mesi la scena in paesi come Cile, Bolivia, Ecuador e Colombia, o alla guerra dei prezzi sul petrolio, asset primario di molte delle economie della regione. La pandemia ha già provocato un importante choc dell'offerta e ci si attende che produrrà un sostanzioso crollo della domanda in Cina e nei paesi del G7. Dinamiche destinate a colpire i paesi dell'America del Sud esportatori di materie e dei gli esportatori di beni e servizi industriali in tutta l'America latina. Senza contare il "collasso" del turismo che attende l'area caraibica. Una tempesta da 4,6 punti percentuali di pil in meno, scrive la Banca Mondiale avvertendo del cambio "giorno dopo giorno" delle circostanze economiche in tutti i paesi. Per il 2021, l'attesa è di un rimbalzo al 2,6 per cento del pil. (segue) (Mec)