Messico: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 6 per cento nel 2020 (4)

- Diversi stati latinoamericani e caraibici, avverte ancora la Banca Mondiale, affrontano inoltre la crisi con margini di manovra fiscali molto limitati. L'alto numero di lavoro sommerso renderà più difficile aiutare tutte le famiglie e proteggere le fonti di occupazione. Molte persone sono anche prive delle risorse utili a rispettare le norme di isolamento e non sono poche le famiglie che contano sulle rimesse dall'estero - oggi in rapidissimo calo - come fonte primaria di guadagno. I governi, avverte l'istituto multilaterale, dovranno farsi carico della maggior parte delle perdite, dovendo eventualmente ipotizzare una partecipazione azionaria nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese strategiche del paese. Interventi che potrebbero rivelarsi chiave per il mantenimento dei posti di lavoro e per una futura ripresa, ma che dovranno comunque frutto di processi "trasparenti", ispirati alle migliori pratiche dei fondi sovrani. Gli effetti della crisi si avranno su tutte le economie, con pesi diversi, tranne la Guyana, che crescerà, e la Repubblica Dominicana, che rimarrà stabile. (Mec)