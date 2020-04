Fmi: nel 2020 contrazione del 3 per cento dell'economia mondiale, peggio nei Paesi avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia sta infliggendo costi umani elevati e crescenti in tutto il mondo, e le necessarie misure di protezione hanno un forte impatto sull'attività economica. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevedendo - nell’outlook di aprile, che è di fatto il primo a prendere in esame i primi effetti della crisi Covid-19 per operare proiezioni a breve termine - che "l'economia globale subirà una forte contrazione del 3 per cento nel 2020, molto peggiore rispetto alla crisi finanziaria del 2008-2009". In uno scenario in cui la pandemia si affievolisca nella seconda metà del 2020 "l'economia globale dovrebbe crescere del 5,8 per cento nel 2021 con la normalizzazione dell'attività economica". I rischi di risultati ancora più gravi, tuttavia - fa notare l’Fmi - sono notevoli."Politiche efficaci sono essenziali per prevenire la possibilità di risultati peggiori e le misure necessarie per ridurre il contagio e proteggere le vite umane sono un investimento importante per la salute umana ed economica a lungo termine", scrive l’istituzione diretta da Kristalina Georgieva, prescrivendo "una forte cooperazione multilaterale" come approccio "essenziale per superare gli effetti della pandemia, anche per aiutare i Paesi finanziariamente vincolati a fronteggiare shock sanitari e finanziari, e per convogliare gli aiuti verso i Paesi con sistemi sanitari deboli".Nel dettaglio le previsioni del Fondo sono che "le economie avanzate nel 2020 caleranno del 6,1 per cento quanto a Prodotto interno lordo, ma l’Europa avrà un calo significativamente più pesante, fino al 7,5 per cento". Mentre per gli Stati Uniti la stima è un calo del 5,9 del Pil e per la Gran Bretagna del 6,5 per cento, nell’Unione europea pesa il risultato da maglia nera attribuito all’Italia (meno 9,1) ma non vanno molto meglio gli altri Paesi con tessuti industriali impostati sull’export. La Germania è stimata in calo del 7 per cento e la Spagna dell’8 per cento. E anche la Francia è stimata in calo del 7,2 per cento. La Cina, dove il coronavirus si è manifestato per la prima volta, è considerata già in sella alla sua economia, con una rimonta del Pil che la vede di nuovo con segno più, all’1,2 per cento di crescita e addirittura in fase di boom l’anno 2021, quando dovrebbe arrivare a una crescita quasi a doppia cifra, al 9,2 per cento.Situazione che non si discosta molto, nelle previsioni di aprile dell’Fmi, per l’India, dove lo sviluppo nel 2020 dovrebbe arrivare addirittura all’1,9 per cento, per salire l’anno successivo al 7,4 per cento. Una rimonta considerevole è anche quella segnalata per la Russia, da meno 5,2 quest’anno a un più 4,2 l’anno prossimo. Tutti i Paesi del sudest asiatico (Asean) da poco sotto la stagnazione (meno 0,6 nel 2020) dovrebbero trasformarsi in "puledri" con un Pil che corre oltre il 7 per cento nel 2021. E così i Paesi latinoamericani avrebbero performance decisamente positive pur partendo da risultati negativi di quest’anno (il Brasile da meno 5,3 a più 2,9). (Rin)