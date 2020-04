Coronavirus: Enel X-Here technologies lanciano "City analytics-mappa di mobilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A supporto dell’emergenza Covid-19, Enel X, la global business line innovativa del Gruppo Enel e Here technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura, hanno lanciato "City analytics - Mappa di mobilità", una soluzione big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. La soluzione si aggiunge alla suite City analytics, realizzata da Enel X per le Pubbliche amministrazioni e per la pianificazione urbana. Lo riferisce Enel X in una nota. Il servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della Pa. (segue) (Com)