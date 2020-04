Coronavirus: Enel X-Here technologies lanciano "City analytics-mappa di mobilità" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati possono essere consultati gratuitamente fino al 31 maggio 2020, dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e della Protezione civile, sul portale Enel X YoUrban, e utilizzati per comprendere gli impatti delle misure di contenimento del Covid-19; indentificare le aree che necessitano di maggior supporto nell'attuazione di tali misure; analizzare in modo data driven il graduale ritorno alla normalità, una volta che la pandemia sarà finita. Oltre alle Istituzioni, anche i cittadini potranno accedere ai dati pubblici dei flussi di mobilità giornalieri attraverso la dashboard presente sul sito di Enel X, e supportare in modo attivo le amministrazioni in questa fase così delicata per il nostro Paese. La dashboard è accessibile all’indirizzo https://www.enelx.com/it/it/smart-city/soluzioni/soluzioni-smart-city/city-analytics/dashboard-covid-19. (Com)