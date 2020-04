Algeria: ministro della Sanità, la diffusione del coronavirus è stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione del nuovo coronavirus in Algeria è ben controllate e l'epidemia è sostanzialmente stabile. A dirlo è stato Abderrahmane Benbouzid, ministro della Sanità algerino, parlando all'emittente radiofonica pubblica nazionale. "Grazie all'uso della clorochina e alla consapevolezza della popolazione, la pandemia è stabile", ha detto Benbouzid. "Siamo ottimisti (...). I nostri ospedali non sono più sovraccarichi e stiamo migliorando ogni giorno", ha aggiunto Benbouzid. Quanto al possibile scoppio di un focolaio nella capitale Algeri, il ministro ha indicato che "per il momento la situazione è sotto controllo ma, nel caso, saremo costretti a imporre un contenimento totale" nella città più popolosa del paese con i suoi circa 2,8 milioni di abitanti. (Ala)