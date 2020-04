Bolivia: coronavirus, governo farà richiesta di crediti per oltre un miliardo di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) ha inviato un progetto di legge al parlamento, in cui propone di spostare le elezioni generali, inizialmente previste per il 3 maggio, in una data compresa tra il 7 giugno e il 6 settembre, a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il progetto di legge propone una serie di date per lo svolgimento del voto tra domenica 7 giugno e domenica 6 settembre. Le elezioni del 3 maggio erano state indette in seguito alle contestazioni di quelle del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. (Mec)