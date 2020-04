Grecia: Parlamento dona 8 milioni di euro per creazione 50 letti di terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento greco ha donato 8 milioni di euro per la creazione immediata di 50 letti di terapia intensiva aggiuntivi presso l'ospedale Sotiria della capitale, uno dei 13 in tutto il paese designati per affrontare i casi da Covid-19. Il provvedimento è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale e prevede che 32 dei 50 nuovi letti saranno istituiti hangar di 720 metri quadrati appositamente progettato nell'area di parcheggio di Sotiria per trattare esclusivamente i pazienti affetti da nuovo coronavirus. Gli altri 18 letti verranno allestiti all'interno di un edificio esistente, anche in un'area appositamente progettata.(Gra)