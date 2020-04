Bulgaria: Fmi, Pil in calo del 4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale prevede una contrazione della crescita economica della Bulgaria pari al 4 per cento nel 2020. E' quanto emerge dal rapporto World Economic Outlook diffuso oggi. Nel 2021, secondo l'Fmi, la Bulgaria registrerà una crescita economica del 6 per cento. Il nuovo dato del 2020, alla luce dell'emergenza coronavirus, è in netto contrasto con il + 3,2 per cento del Pil previsto nel rapporto dell'ottobre 2019. Secondo l'Fmi, la disoccupazione in Bulgaria crescerà all'8 per cento nel 2020 per poi calare al 4,5 per cento nel 2021.(Bus)