Coronavirus: Bernini (FI), governo ascolti richieste operatori balneari

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma: "le riaperture devono avvenire progressivamente e nel rispetto delle misure anti-contagio, ma con tempi e modalità certi". Per questo, afferma in una nota, "raccogliamo e rilanciamo al governo l’appello dei rappresentanti degli operatori balneari che chiedono, legittimamente, di poter riaprire in sicurezza ma senza illogiche e impraticabili richieste". La senatrice di FI continua: "Va consentito agli operatori di effettuare la manutenzione, altrimenti per loro sarà impossibile riaprire. Va regolamentato il distanziamento tra ombrelloni, ma con interventi realizzabili e, soprattutto, dando ai gestori il margine temporale per poterli effettuare. Se davvero l’intenzione è quella di arrivare alla riapertura delle spiagge almeno a luglio, per un rilancio concreto del settore turistico balneare, allora bisogna essere pronti. Chiedo pertanto che la categoria sia debitamente ascoltata dai rappresentanti del governo, affinché si giunga a soluzioni condivise e soprattutto percorribili. Da parte nostra - conclude Bernini - l’impegno a farci garanti di queste istanze presso tutte le sedi competenti". (Com)