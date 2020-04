Coronavirus: chiusura mercato Porta Palazzo a Torino, Marrone (FdI) propone class action contro Appendino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia proporrà agli ambulanti del mercato torinese di Porta Palazzo, chiuso per motivi di sicurezza dall'inizio dell'emergenza coronavirus, "di studiare insieme un’azione legale collettiva per il risarcimento del danno da intentare nei confronti del Comune di Torino". Ad annunciarlo è il capogruppo di FdI in Regione Piemonte, Maurizio Marrone. “Hanno fatto benissimo gli ambulanti di Porta Palazzo a protestare oggi per la scandalosa chiusura che l’amministrazione pentastellata del Comune di Torino continua ad infliggere al mercato all’aperto di piazza della Repubblica - aggiunge Marrone - : che colpa ne hanno i commercianti se il Sindaco Appendino ancora non riesce dopo settimane a predisporre le misure di sicurezza previste anche per gli altri mercati? Intanto la grande distribuzione continua a lavorare indisturbata”. A presentare un'interpellanza già nella giornata di oggi sarà invece la capogruppo di FdI in Circoscrizione 7, Patrizia Alessi: "Vogliamo avere risposte chiare su cosa il Comune intenda fare riguardo al mercato di Porta Palazzo. Chiederò ufficialmente la convocazione di una commissione urgente con gli assessori competenti e il sindaco Appendino. Forse la giunta grillina non riesce a mettere sotto controllo il mercato perchè l'area, anche prima del coronavirus, non era mai stata sotto il controllo della legalità?" (Rpi)