Coronavirus: Boccia, per riapertura alcune attività attendere valutazione rischio

- Il criterio da seguire per la riapertura di alcune aziende e attività "per noi è la valutazione del rischio per le singole categorie di lavoratori e su questo sta lavorando l'Inail. Ai presidenti che vogliono riapre" alcune attività o cantieri "ho consigliato di aspettare la valutazione del rischio". Lo ha affermato ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera sulle iniziative adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.(Rin)