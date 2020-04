Coronavirus: Boldrini (Pd), sosteniamo le iniziative di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Amedeo Ciaccheri nell'VIII municipio a Roma abbiamo consegnato i pacchi dell'Associazione Terra! Onlus (www.terraonlus.it) per le famiglie in situazione di fragilità a causa del Covid-19, pacchi che contengono generi alimentari. Cerchiamo di farci contagiare dalla solidarietà che, come dice la nostra Costituzione, è un dovere inderogabile". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Partito democratico, invitando a sostenere l'iniziativa "Municipio Solidale".(Rin)