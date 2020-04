Coronavirus: Buonanno, Comune Napoli rifinanzierà sostegno alle famiglie ma governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli ha ancora a disposizione circa 4 milioni di euro da impiegare per i buoni spesa e, come già previsto da una recente delibera, abbiamo deciso di rifinanziare per un'altra settimana il contributo alle oltre 14mila famiglie che sono risultate beneficiarie della misura alla scadenza del termine per la presentazione della domanda fissata per venerdì scorso". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore comunale di Napoli alle politiche sociali Monica Buonanno che ha aggiunto. "La strada che abbiamo deciso di percorrere va nella direzione di rimettere a disposizione di queste famiglie le risorse residue: è chiaro, però, che con i fondi in nostro possesso potremo sostenere questi nuclei familiari ancora per poche settimane". (segue) (Ren)