Coronavirus: Buonanno, Comune Napoli rifinanzierà sostegno alle famiglie ma governo intervenga (2)

- Buonanno ha continuato: "è pertanto necessario che il governo, come si è impegnato a fare, finanzi con altre risorse servizi e misure per i più deboli, e per quanti a causa dell'emergenza sono rimasti senza reddito". Quindi ha spiegato: "Laddove avessimo risorse aggiuntive dallo Stato, saremmo in grado di mettere in campo misure rapide e trasparenti come abbiamo fatto per i fondi dell'ordinanza 658 di Protezione civile e ampliare anche a altre tipologia di nuclei familiari" . Infine Buonanno ha concluso: "In queste ore stiamo terminando le verifiche su tutte le domande pervenute tra giovedì e venerdì e in serata sapremo esattamente la disponibilità finanziaria per l'ampliamento della misura, eventualmente ricalibrandola anche sulla composizione del nucleo familiare''. (Ren)