Grecia: Fmi, calo Pil del 10 per cento nel 2020

- La Grecia registrerà un calo del Pil pari al 10 per cento nel 2020 a causa della pandemia del coronavirus. E' quanto emerge dal rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) World Economic Outlook diffuso oggi. La Grecia subirà una contrazione maggiore rispetto a molti dei paesi dell'Unione europea, che registrano in media un calo del Pil pari al 7,5 per cento nel 2020. A fare peggio della Grecia, secondo l'Fmi, sarà solo San Marino che nel 2020, a causa dell'emergenza coronavirus, subirà una contrazione economica del 12,2 per cento. Italia e Spagna, due tra i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia, subiranno secondo l'Fmi un calo del Pil pari rispettivamente al 9,1 ed all'8 per cento.(Gra)