Romania: febbraio 2020, produzione industriale in calo del 2,6 per cento

- La produzione industriale in Romania è calata nei primi due mesi del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 del 2,6 per cento sia come serie lorda che come serie destagionalizzata in base al numero di giorni lavorati. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica romeno (Ins) con un comunicato. Pertanto, tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, la produzione industriale (serie lorda) è diminuita del 2,6 per cento, a causa delle riduzioni registrate dalla produzione e la fornitura di elettricità e calore, gas, acqua calda e aria condizionata (- 6,8 per cento), dell'industria estrattiva (- 1,7 per cento) ) e l'industria della trasformazione (-1,9 per cento). (segue) (Rob)