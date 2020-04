© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia, i suoi medici, i suoi dirigenti e la Regione lavorano giorno e notte da quasi due mesi in totale emergenza, e invece delle mascherine richieste lo Stato manda ispettori e indagini? Siamo stufi". Lo dichiara in una Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia.(com)