Camera: Fico, ecco i lavori della settimana a Montecitorio

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, pubblica un'infografica che riassume i lavori di Montecitorio e su Facebook spiega: "Ecco un riepilogo dell'attività della Camera per questa settimana. In calendario ci sono diverse audizioni nelle Commissioni e le informative urgenti in Aula sull'emergenza Covid della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Torneremo anche - contnua - a votare con il plenum dell’Aula in occasione dell’esame del decreto Olimpiadi-Paralimpiadi e Finali Atp. Le commissioni esamineranno anche il decreto Covid 6 e il Cura Italia, rispettivamente in Affari sociali e in Bilancio e Attività produttive. Domani prevista anche una conferenza dei capigruppo per definire i lavori della settimana prossima". Nell'infografica sono dettagliati i lavori che "possono essere seguiti in diretta sulla web tv della Camera". (Rin)