India: inflazione al dettaglio al 5,91 per cento a marzo

- L’inflazione al dettaglio in India è scesa al 5,91 per cento a marzo, dal 6,58 per cento di febbraio. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Sul calo ha inciso soprattutto il prezzo delle verdure, segmento in cui il tasso è passato dal 31,61 al 18,63 per cento. La flessione per l’intero paniere alimentare è stata dal 10,81 all’8,76 per cento. In lieve aumento, invece, l’indice relativo ai carburanti, dal 6,36 al 6,59 per cento. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, nelle aree rurali si è registrata un’inflazione del 6,09 per cento, superiore a quella delle aree urbane, del 5,66 per cento. Dal 25 marzo nel paese è in vigore il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali per contenere l’epidemia di coronavirus. L’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, è del quattro per cento, con un margine di oscillazione del più o meno due per cento.(Inn)