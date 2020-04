Speciale energia: Azerbaigian, nuovo accordo Opec+ di importanza storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione petrolifera di Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti non sarà pari a 2,7 milioni di barili al giorno come previsto per il mese di aprile. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” la portavoce del ministero dell’Energia azerbaigiano, Zamina Aliyeva. “L’accordo che è stato raggiunto all’ultima riunione Opec+ è di enorme importanza per tutti gli operatori del settore petrolifero e per l’economia globale in generale: per la prima volta nella storia è stato concordato un programma di tagli alla produzione per i prossimi due anni, a beneficio del comparto energetico mondiale”, ha detto, aggiungendo che “tutti gli ostacoli all’attuazione dell’accordo saranno rimossi a partire dal primo maggio”. “L’importanza dell’intesa non si limita ad una complessiva pari a 9,7 milioni di barili al giorno da parte dei paesi aderenti al formato Opec+ nei mesi di maggio e giugno: Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti non potranno produrre 2,7 milioni di barili al giorno nel mese di aprile”, ha aggiunto. (Res)