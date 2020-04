Speciale energia: Azerbaigian, produttori non aderenti a Opec+ riducano la produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni grandi produttori di petrolio, come Stati Uniti, Canada, Norvegia, Indonesia o Brasile, potrebbero decidere di ridurre volontariamente la loro produzione giornaliera di quattro o cinque milioni di barili al giorno a seguito dell’accordo raggiunto durante l’ultima riunione Opec+. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa russa “Sputnik” la portavoce del ministero dell’Energia azerbaigiano, Zamina Aliyeva. “Ci aspettiamo che alcuni grandi produttori non aderenti al formato decidano comunque di ridurre la produzione giornaliera in segno di solidarietà”, ha detto. (Res)