Speciale energia: Kazakhstan, produzione petrolio sarà ridotta di 390 mila barili al giorno

- Le autorità del Kazakhstan ridurranno la produzione nazionale di petrolio in una misura pari a 390 mila barili al giorno nei mesi di maggio e giugno, sulla base di quanto disposto dal nuovo accordo sui tagli alla produzione raggiunto durante l’ultima riunione Opec+. Lo si apprende da una nota del dicastero dell’Energia di Nur-Sultan. “La produzione nazionale sarà ridotta di 390 mila barili al giorno: il provvedimento resterà in vigore per due mesi, nel rispetto dell’accordo Opec+”, si legge nel documento. (Res)