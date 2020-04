Speciale energia: Trump ringrazia Arabia Saudita e Russia per accordo su petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ringraziato il re saudita Salman bin Abdulaziz, il principe ereditario Muhammad bin Salman, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente messicano Lopes Obrador per i loro sforzi per raggiungere un accordo sulla riduzione della produzione di petrolio. Parlando ieri sera, durante la conferenza stampa quotidiana sugli sviluppi del coronavirus negli Stati Uniti, Trump ha affermato: "Vorrei ringraziare l'Arabia Saudita, ringrazio il re dell'Arabia Saudita e il principe ereditario dell'Arabia Saudita, insieme vorrei anche ringraziare Putin, presidente della Russia. Vorrei ringraziare il mio nuovo amico, il presidente del Messico Lopes Obrador che ha mostrato una grande flessibilità per il successo dell'accordo. È davvero un accordo storico". Il presidente Usa ha aggiunto che "la riduzione della produzione di petrolio alla fine raggiungerà i 20 milioni di barili al giorno". Domenica 12 aprile, i principali paesi produttori di petrolio hanno concordato di tagliare la produzione per sostenere il calo dei prezzi del petrolio alla luce della crisi della Covid-19. (Res)