Polonia: Commissione Ue approva due pacchetti di aiuti per 700 e 115 milioni di euro

- La Commissione europea ha approvato due regimi di aiuti di 700 e 115 milioni di euro a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha comunicato l'esecutivo europeo spiegando che il primo regime sarà cofinanziato dai fondi dell'Unione europea nell'ambito della gestione concorrente, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo. In base a questo regime, le autorità polacche saranno in grado di concedere aiuti a sostegno delle società polacche colpite dall'epidemia di coronavirus fornendo sostegno di liquidità sotto forma di garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti. La Commissione ha riscontrato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e che è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Il regime polacco da 700 milioni di euro approvato oggi consentirà garanzie pubbliche su prestiti e prestiti con tassi di interesse agevolati per sostenere l'economia polacca durante lo scoppio del coronavirus. Aiuterà le aziende a coprire le esigenze immediate di liquidità e a continuare le loro attività in questi tempi difficili. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'Ue". (segue) (Beb)