Polonia: Commissione Ue approva due pacchetti di aiuti per 700 e 115 milioni di euro (2)

- La seconda linea di sostegno pubblico, sotto forma di sovvenzioni dirette, è destinata a coprire parzialmente gli interessi sui prestiti, che dovrebbero normalmente essere a carico del mutuatario. Lo schema sarà aperto a micro, piccole e medie imprese (Pmi) e a grandi imprese che incontrano difficoltà a causa dell'impatto economico dell'epidemia di coronavirus. L'obiettivo del regime è aiutare le imprese a coprire i loro bisogni di capitale immediati, garantendo così il proseguimento delle loro attività. La Commissione ha riscontrato che il regime polacco è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha concluso che la misura polacca è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Secondo la vicepresidente Vestager, responsabile della politica di concorrenza, "questo regime di 115 milioni di euro consentirà alla Polonia di alleggerire le società da una parte degli interessi che devono pagare sui prestiti, alleviando così il loro onere finanziario nell'attuale crisi. Ciò aiuterà le aziende a continuare le loro attività in questi tempi difficili". (Beb)