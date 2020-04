Scuola: sindacati chiedono confronto politico su reclutamento e concorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda degli insegnanti si sono detti indisponibili a prender parte all'incontro di informativa previsto per domani, 15 aprile, alle 15 con il ministro dell'Istruzione. Con una lettera unitaria le organizzazioni sindacali però chiedono un confronto politico preliminare. Nella richiesta di rinvio dell'incontro si legge: "Le scriventi segreterie, con la presente chiedono un rinvio dell’incontro di informativa previsto per mercoledì 15 aprile alle ore 15. Ritengono infatti necessario un preliminare confronto politico per inquadrare la questione reclutamento e concorsi in un contesto che nelle ultime settimane ha subito progressivi e sempre più profondi mutamenti, così come appaiono del tutto incerte le prospettive, tenuto conto che l’andamento dell’epidemia e i tempi di un’auspicabile uscita dalla stessa non sono ad oggi prevedibili con certezza". Ciò premesso, prosegue la nota inviata al ministero "e ribadita la non disponibilità a partecipare all’incontro di informativa del 15 aprile, le scriventi segreterie chiedono che sia fissato quanto prima un confronto a livello politico, della cui convocazione rimangono pertanto in attesa". (Rin)