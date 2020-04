Roma: spedisce hashish ad un amico con un rider, denunciato studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva inviare un pezzo di hashish ad un suo amico ma non potendosi spostare in virtù delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria, ha pensato di inviarlo tramite un servizio di consegne a domicilio ma il rider incaricato, completamente estraneo, è finito nella rete dei controlli dei carabinieri della stazione Roma Salaria che hanno smascherato il traffico illecito. Il mittente del pacco, uno studente universitario di 22 anni, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il rider controllato dai carabinieri della stazione Salaria ha spiegato che si stava recando a consegnare uno zaino; la cosa ha insospettito i militari che hanno ispezionato il plico e all’interno, tra alcuni libri, hanno rinvenuto un involucro con 4,5 grammi di hashish. I successivi accertamenti hanno permesso di accertare la competa estraneità del fattorino, il quale disponeva di un chiaro ordine telematico. I carabinieri hanno inoltre verificato presso il destinatario reale la richiesta di stupefacente fatta nei confronti del mittente che è stato denunciato. Nel corso della perquisizione domiciliare, a carico del mittente del pacco, sono stati rinvenuti ulteriori 4.4 grammi di hashish che sono stati sequestrati. (Rer)