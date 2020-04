Turismo, Franceschini: con Regioni riunione costruttiva, presto nuove misure per il comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, insieme al sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, ha tenuto una riunione in videoconferenza con gli assessori regionali per il turismo in vista del prossimo decreto di aprile, che superando l’approccio intersettoriale finora adottato terrà conto delle peculiarità del comparto con misure ad hoc. Nel corso del positivo confronto, si legge in una nota, si è discusso in particolare il tema del bonus vacanze da destinare al sostegno del turismo interno, verificandone la portata, la durata e le modalità di erogazione alle famiglie e al contempo vagliando le possibili sinergie virtuose con eventuali iniziative già avviate dalle regioni a favore di soggiorni in strutture alberghiere, campeggi, stabilimenti balneari e termali. (segue) (Com)