Coronavirus: Boccia, coordinamento governo rispettando sempre competenze regioni

- Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera sulle iniziative adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha ricordato gli atti "adottati dall'inizio dell'emergenza: 8 decreti legge; 10 dpcm; 2 delibere del cdm e 379 ordinanze regionali". Inoltre, ad oggi, "sono operativi 9463 posti letto in terapia intensiva, partendo dai 5304 del giorno del primo decreto". Da questi dati, ha chiarito, "si può ricostruire il percorso del rapporto complesso fra regioni e governo centrale nella gestione della pandemia". Questo anche perché "ci sono 21 sistemi territoriali con caratteristiche diverse ma abbiamo costruito un meccanismo che consentisse allo stato di raccogliere risorse aggiuntive, e non certo sostitutive, rispetto a quelle delle regioni". Inoltre "sono stati adottati meccanismi normativi che hanno consentito di reperire materiali ed abbiamo sempre voluto rimarcare un aspetto centrale: essendo per ragioni costituzionali" la competenza sulla sanità delle regioni "questa emergenza ha portato il governo centrale nell'inevitabile ruolo di coordinamento ma rispettando" le competenze delle regioni stesse. (Rin)