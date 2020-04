Coronavirus: Verdi Napoli, momento propizio per completare cantieri stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento migliore per completare i lavori stradali rimasti sospesi: niente traffico e ripercussioni sugli spostamenti pari a zero. La Regione Campania riparta da qui". È la proposta dei consiglieri comunali dei Verdi di Napoli Stefano Buono e Marco Gaudini, che hanno sottolineato anche l'esigenza di "iniziare a riconsiderare la riapertura, in condizioni di sicurezza, di altre attività come pizzerie, ristoranti e pasticcerie, almeno per quanto riguarda le consegne a domicilio". "Molte aziende rischiano di non riaprire affatto – hanno proseguito i consiglieri – anche perché con le modalità ipotizzate ci saranno cali massicci di fatturato. La disponibilità da parte dei titolari non manca, bisogna iniziare ad ascoltarli. Tutti hanno interesse a procedere mettendo in campo le misure di sicurezza più adeguate per lavoratori e consumatori: si può fare". I Verdi Napoli hanno sottolineato oggi anche l'esigenza di riaprire i cantieri stradali, "che potrebbero giovare dell'assenza di traffico e smog". "Chiediamo al presidente della Regione Vincenzo De Luca di riconsiderare la decisione sui cantieri, anticipandone la riapertura – hanno detto i Verdi Napoli - Potrebbe essere una opportunità avviarsi finalmente al completamento di via Marina e terminare anche i lavori iniziati a metà febbraio al Corso Vittorio Emanuele". (Ren)