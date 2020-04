Romania: Commissione Ue approva un regime da 3,3 miliardi di euro a sostegno Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il regime romeno di circa 3,3 miliardi di euro a sostegno delle piccole e medie imprese nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che, nell'ambito del regime, sarà concesso un sostegno sotto forma di sovvenzioni dirette e garanzie statali per investimenti e prestiti in conto capitale circolante. Il sostegno sarà accessibile alle Pmi in difficoltà a causa dell'impatto economico dell'epidemia di coronavirus e l'obiettivo del regime è aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento, garantendo così il proseguimento delle loro attività. La Commissione ha riscontrato che le misure romene sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha concluso che sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Secondo la vicepresidente esecutiva dell'esecutivo europeo, Margrethe Vestager, "questo regime romeno da 3,3 miliardi di euro consentirà alla Romania di aiutare le Pmi a coprire le esigenze di investimento e capitale circolante in questi tempi difficili, attraverso la concessione di sovvenzioni dirette e garanzie pubbliche sui prestiti". (Beb)