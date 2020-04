Regione: Ciacciarelli (Lega Lazio), recepite mie richieste su pagamenti Sal ad aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), in una nota dichiara: "Apprendo con soddisfazione il recepimento da parte di Astral, su sollecitazione della Regione Lazio, della mia richiesta, avanzata qualche tempo fa, sul pagamento dei Sal alle aziende. L'attuale situazione emergenziale dovuta alla pandemia in corso, e la necessità di attuare su tutto il territorio nazionale misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus Covid-19, ha inevitabilmente portato a un rallentamento della produttività dei cantieri in corso". "Tale situazione - spiega l'esponente della Lega - ha inciso significativamente sulla condizione finanziaria di imprese che hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con la Regione Lazio, e una crisi di liquidità di detti operatori può senz'altro comportare il mancato pagamento di fornitori e lavoratori. Per questo avevo richiesto a Zingaretti di provvedere all'emissione degli stessi Sal, e alla relativa liquidazione, anche per importi inferiori alla rata minima per pagamenti in acconto prevista dai contratti/capitolati, a condizione che l'importo contabilizzato sia pari almeno al 50 per cento della rata minima prevista. Richieste di pagamento riguardanti importi contabilizzati inferiori al 50 % della rata minima prevista, potrebbero comunque essere valutate sulla base di motivate istanze formali da parte dell'appaltatore. Per contratti in cui è prevista una contabilizzazione con cadenza temporale, la periodicità potrebbe essere ridotta della metà. Sono felice di sapere che Astral si sia attivata in tal senso, recependo la mia richiesta". (Com)