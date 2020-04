Albania: ministro Esteri Cakaj a colloquio con rappresentanti albanesi nei paesi dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro albanese degli Esteri, facente funzioni, Gent Cakaj, ha avuto oggi una serie di colloqui telefonici con rappresentanti politici degli emigrati albanesi che vivono in differenti paesi dei Balcani occidentali, per discutere della situazione venutasi a creare a seguito della pandemia di Covid-19. In un post su Facebook, Cakaj ha fatto sapere di aver discusso con l'omologo del Kosovo Glauk Konjuca, il vice premier macedone Bujar Osmani, il sindaco di Tuz in Montenegro, Nik Gjeloshaj e il vice presidente del parlamento montenegrino Genc Nimanbegu, i presidenti del consiglio comunale di Bujanvoc e Preshevo, nella Valle di Presevo, nel sud della Serbia, e il presidente del consiglio nazionale albanese della Valle di Presevo, Ragmi Mustafa. "E' una lotta in cui tutti siamo chiamati a combattere. Dobbiamo mantenere la nostra comunicazione e coordinare le nostre azioni a seconda delle esigenze, perche' insieme ce la faremo", ha sottolineato Cakaj. (Alt)