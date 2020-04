Croazia: Commissione Ue approva 2 programmi a sostegno economia per 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato due programmi del totale di 1 miliardi di euro per sostenere l'economia della Croazia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea. Nell'ambito dei due regimi, il sostegno pubblico assumerà la forma di prestiti a tasso zero e prestiti con tassi di interesse agevolati. Gli schemi mirano a migliorare l'accesso alla liquidità da parte delle società che sono maggiormente colpite dall'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, garantendo così il proseguimento delle loro attività. La Commissione ha riscontrato che le misure croate sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo ed ha concluso che le misure croate sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (segue) (Beb)