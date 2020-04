Croazia: Commissione Ue approva 2 programmi a sostegno economia per 1 miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, "questi schemi croati da 1 miliardo di euro consentiranno alla Croazia di sostenere le società più colpite dall'epidemia di coronavirus attraverso la concessione di prestiti con tassi di interesse pari o inferiori a zero. Ciò consentirà a queste società di avere accesso alla liquidità per continuare le loro attività in questi tempi difficili". (Beb)