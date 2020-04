Speciale energia: Spagna, governo vieterà la pratica della fratturazione idraulica in tutto il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha informato che la pratica della fratturazione idraulica ("fracking") sarà vietata in tutto il territorio nazionale attraverso la legge sui cambiamenti climatici e la transizione energetica, la cui bozza preliminare è in fase di preparazione. L'esecutivo ha indicato che, ad oggi, in Spagna non è stato sviluppato alcun progetto che implichi l'uso di questa tecnica. Il governo ha spiegato che il progetto preliminare della legge sui cambiamenti climatici e la transizione energetica è in fase di redazione, e per quanto riguarda il "fracking", si prevede che dall'entrata in vigore della legge, non saranno concesse nuove autorizzazioni per svolgere nel territorio nazionale, compreso il mare territoriale, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, qualsiasi attività di sfruttamento di idrocarburi in cui è previsto l'uso di fratturazione idraulica ad alto volume. (Res)