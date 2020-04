Speciale energia: Spagna, consumo di benzina è sceso dell'82 per cento la scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi delle stazioni di rifornimento della Companía logística de Hidrocarburos (Clh), la società leader in Spagna per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti petroliferi, sono crollati dell'82 per cento la scorsa settimana, mentre il diesel è sceso del 68 per cento rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso. Lo scrive il quotidiano "Expansion" citando i dati diffusi dall'operatore di prodotti petroliferi. Nella terza settimana dello stato di allarme decretato dal governo, dal 30 marzo al 6 aprile, il calo della benzina è stato dell'82,6 per cento, mentre quelle del diesel del 62,2 per cento. (Res)