Speciale energia: Russia, Gazprom Neft rallenta attività per calo della domanda

- La società energetica russa Gazprom Neft sta assistendo ad una diminuzione delle vendite di carburante nelle stazioni di servizio a causa dell'emergenza coronavirus, ma non prevede una riduzione del carico delle sue raffinerie ad aprile. Lo ha dichiarato il presidente della compagnia del gruppo di stato Gazprom, Aleksander Djukov, in un'intervista al quotidiano "Kommersant". A suo modo di vedere, il rallentamento della produzione potrebbe avvenire a maggio, nella misura del 10-15 per cento. "In effetti, c'è stato un leggero calo delle vendite attraverso le stazioni di servizio, ma non posso dire che sia drammatico. Ad aprile, non prevediamo una riduzione del carico delle nostre raffinerie; a maggio la riduzione potrebbe raggiungere il 10-15 per cento", ha dichiarato Djukov. "Ma speriamo che la domanda di carburanti nel mercato interno, ad eccezione del carburante per aerei, possa riprendersi in estate. Per quanto riguarda il cherosene, la ripresa dipenderà dalla rapidità con cui si verificherà il riavvio del traffico aereo internazionale", ha aggiunto l'Ad di Gazprom Neft. (Res)