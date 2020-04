Speciale energia: Russia, Djukov (Gazprom Neft), valuteremo fattibilità di nuovi progetti offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Gazprom Neft valuterà la fattibilità dello sviluppo di nuovi progetti offshore tenendo conto della situazione attuale del mercato. Lo ha dichiarato il presidente della società, Aleksander Djukov, in un'intervista al quotidiano "Kommersant". "Continueremo a trivellare i nostri attivi offshore a Prirazlomnoye (giacimento petrolifero offshore artico situato nel Mare della Pecora). Quest'anno abbiamo in programma la trivellazione di tre nuovi pozzi. Per quanto riguarda i progetti di prospezione, negli ultimi anni abbiamo svolto una grande quantità di lavoro. Siamo stati piuttosto attivi nell'esplorazione geologica su diverse aree offshore autorizzate e al momento si stanno analizzando i dati raccolti", ha dichiarato Djukov. Il presidente di Gazprom Neftha commentato i piani futuri dell'azienda per quanto concerne i progetti Netptun e Triton, situati nella piattaforma offshore di Sakhalin. "Naturalmente, nelle condizioni attuali, lo sviluppo di questi progetti potrebbe essere temporaneamente sospeso. È necessario stabilire le priorità in modo corretto: se verranno effettuate delle attività di esplorazione geologica, saranno principalmente onshore. Ci sono dei rischi geologici e tecnologici più bassi, costi minori di perforazione. Ma le decisioni finali saranno prese dopo un’attenta valutazione della situazione", ha aggiunto l'Ad della società del gruppo Gazprom. Djukov ha precisato che l'obiettivo di Gazprom Neft è aumentare la produzione di idrocarburi a cento milioni di tonnellate di petrolio equivalente. (Res)