Speciale energia: ministro saudita Abdulaziz, pronti a ridurre ulteriormente la produzione di greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha affermato che il Regno potrebbe ridurre ulteriormente la propria quota sotto gli 8,5 milioni di barili al giorno pattuiti in seno al gruppo Opec+ se reso necessario dal mercato. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Il ministro ha aggiunto che il taglio all’output petrolifero mondiale potrebbe raggiungere prossimamente anche i 19,5 milioni di barili al giorno, definendo "flessibilità e pragmatismo" i due cardini della politica petrolifera. Secondo l'accordo raggiunto tra i membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i loro partner - che insieme vanno a comporre il gruppo cosiddetto Opec+ - è prevista un taglio della produzione di greggio pari a 9,7 milioni di barili al giorno, meno dei 10 milioni inizialmente previsti. Si tratta della riduzione maggiore della storia. L'accordo è giunto il 13 aprile dopo una settimana di trattative e quattro giorni di videoconferenze.L'accordo è stato raggiunto anche per far fronte all'impatto della pandemia da coronavirus sulla domanda di petrolio. Canta vittoria anche il Messico al termine del compromesso raggiunto in quanto potrà ridurre la sua produzione di 100 mila barili al giorno, molto meno di quanto chiesto all'inizio. Il Messico rivaluterà la sua posizione dopo due mesi dall'entrata in vigore dell'intesa. Gli Stati Uniti, il Brasile e il Canada contribuiranno con un taglio complessivo di 3,7 milioni di barili. Determinante per l'intesa sembra sia stata la mediazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che, per facilitare un accordo, ha avanzato la possibilità di conteggiare il taglio della produzione degli Stati Uniti come una riduzione del Messico. (Res)