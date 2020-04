Speciale energia: l'Iraq smentisce di aver chiesto all'Opec l'esclusione da tagli della produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio iracheno, Thamir Abbas al Ghadhban, ha confermato che il suo paese non ha richiesto all'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) l'esclusione dai tagli alla produzione a causa delle condizioni delle casse di Baghdad. Lo ha reso noto il portavoce del ministro, Assem Jihad, in una nota all'agenzia stampa irachena "Ina", secondo cui "la notizia che è circolata sulla richiesta irachena di esenzione dal taglio dell'output deciso dall'Opec a causa della situazione finanziaria è priva di fondamento". Al Ghadhban aveva già dichiarato in precedenza che la nuova realtà di un mercato petrolifero caduto vittima della crisi da coronavirus, della conseguente stagnazione economica e dall'accumulo di greggio dovuto a una contrazione delle attività industriali e del traffico aereo ha bisogno di uno sforzo congiunto e di decisioni coraggiose da parte di tutti i paesi produttori. Dopo aver partecipato al vertice del gruppo Opec+ (composto dai paesi membri Opec e dai loro partner produttori di greggio), al Ghadhban aveva confermato l'interesse iracheno a collaborare nella riduzione dell'output, al contempo monitorando l'utilizzo del greggio nella produzione di elettricità e la produttività dei giacimenti e privilegiando il greggio di qualità - e quindi redditività - più elevata. Dopo aver commentato con favore i provvedimenti presi, al Ghadhban ha sottolineato come egli stesso - in quanto rappresentante dell'Iraq in seno all'Opec - abbia chiesto chiarimenti in merito al ruolo dei paesi non-Opec del G20 e al loro impegno in merito all'annunciata riduzione della produzione di greggio da parte loro per un ammontare di 3,7 milioni di barili al giorno. Il ministro ha concluso rimarcando la difficile condizione del mercato petrolifero iracheno, colpito dal rallentamento delle economie dei paesi importatori del greggio di Baghdad, con particolre riferimento all'India. I paesi dell'Opec+ si sono impegnati a tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno, meno dei 10 milioni inizialmente previsti. Si tratta della riduzione maggiore della storia. L'accordo è giunto dopo una settimana di trattative e quattro giorni di videoconferenze. Queste trattative hanno portato ad un'intesa fra i maggiori paesi produttori al mondo. L'accordo è stato raggiunto anche per far fronte all'impatto della pandemia da coronavirus sulla domanda di petrolio. Canta vittoria anche il Messico al termine del compromesso raggiunto in quanto potrà ridurre la sua produzione di 100 mila barili al giorno, molto meno di quanto chiesto all'inizio. Il Messico rivaluterà la sua posizione dopo due mesi dall'entrata in vigore dell'intesa. Gli Stati Uniti, il Brasile e il Canada contribuiranno con un taglio complessivo di 3,7 milioni di barili. Determinante per l'intesa sembra sia stata la mediazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che, per facilitare un accordo, ha avanzato la possibilità di conteggiare il taglio della produzione degli Stati Uniti come una riduzione del Messico. (Irb)